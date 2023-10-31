Mersin Limanı'nda ele geçirilen 610 kilogram kokaine ilişkin 3 tutuklama

Mersin'de 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı. 26 Ekim'de gözaltına alınan muzun alıcı firmasının sahibi H.B. ile şüpheliler N.G. ve S.D'nin işlemleri tamamlandığı belirtildi.

Güncel 31.10.2023 09:31 Giriş: 31.10.2023 09:31

Güncelleme: 31.10.2023 09:40 Kaynak: AA

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Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Ekvador'dan gönderilen muz kolilerinin arasında 610 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim'de gözaltına alınan muzun alıcı firmasının sahibi H.B. ile şüpheliler N.G. ve S.D'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi Sedat Peker'den Ali Yerlikaya retweet'i