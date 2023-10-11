Meslek örgütlerinden gazetecilerin hedef gösterilmesine tepki

TGC ve DİSK Basın İş, gazeteci Tolga Şardan, Alican Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem'in hedef gösterilip ölümle tehdit edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda gazetecilerin görevlerinin siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendir olduğuna dikkat çekilerek "Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Devrimci İş Sendkiları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın İş, siyasi cinayetlerin takibini yapıp yeni gelişmeleri haberleştirerek kamuoyuna sunan gazeteci Tolga Şardan, Bilal Güldem ve Alican Uludağ'ın tehdit edilmesine tespit gösterdi.

TGC Yönetim Kurulu, son dönemde gazetecilere yönelik olarak giderek tırmanan tehditlere dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Türkiye bir hukuk devletiyse iç işleri bakanlığı yapmış kişiler, parti yöneticileri, tarikat üyeleri eleştirildikleri haberleri gerekçe göstererek gazetecileri ölümle tehdit edemez" denilen açıklamada, "Türkiye’nin hala bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak savcıların bu tür tehditlere karşı harekete geçmeleri gerekir. Son günlerde siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak için araştıran üyemiz Tolga Şardan ile gazeteci Alican Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem açıkça hedef gösterilmiş ve ölümle tehdit edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin görevinin siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Gazetecilerin yaptığı haberlerde adı geçen kişiler ise hukuk yollarına başvuracaklarına gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Tolga Şardan, Alican Uludağ ve Bilal Güldem başta olmak üzere evrensel gazetecilik ilkeleriyle mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz" denildi.

Açıklamanın devamında ise, Uludağ, Şardan ve Güldem'in başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenlerin sorumlu tutulacağına yer verildi.

Basın İş tarafından yapılan açıklamada ise, "Alican Uludağ gazetecidir ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP’lilerin tehditlerine maruz kalmaktadır. Alican Uludağ’ın ve gazeteciliğinin yanındayız, başına gelebilecek herhangi bir zararın sorumluları bellidir" denildi.