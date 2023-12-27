Metal işçileri için bıçak kemiğe dayandı

Birleşik Metal, MESS toplu sözleşme eylemlerini Bursa’ya taşıdı. Genel Başkan Atar, patronların masallarına inanmadıklarını ve grevin yakın olduğunu söyledi.

Emek Servisi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşik Metal-İş Sendikası eylemlerine devam ediyor. Metal işçilerinin insanca yaşamak için yaptığı eylemler dün Bursa’da devam etti. MESS’in işçileri sefalet teklifine ve dayatmalarına karşı Bursa’da Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş işyeri önünde buluşan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler Mudanya İskele Meydanı’na yürüdü. Açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, metal işçilerinin ağır bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığının katlanılamaz bir noktaya geldiğine dikkat çeken Atar, şunları ifade etti: “Ücretlerimiz enflasyon karşısında her geçen gün erirken, metal patronları bizim sırtımızdan kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Artık bıçak kemikte. Kış kapıda, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz, faturalarımızı ödeyemez duruma geldik. Patronlar bizlere açlığı ve sefaleti reva görüyorlar. Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek ve ücretlerimiz asgari ücret düzeyine gelmiş olacak. MESS’in uzlaşmaz ve dayatmacı tavrının devam etmesi ve talebimizi karşılayacak bir yaklaşım gösterilmemesinin sonucunda işyerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz.” MESS’in grup toplu sözleşme görüşmeleri boyunca uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü hatırlatan Atar, “Metal işçilerinin tartışmaya bile açmayacağı tekliflerle karşımıza gelmiştir. Patronlara milyonlar kazandırırken, işlerimiz kötü masallarına inanmıyoruz. Grev aşamasına doğru geliyoruz” dedi.

ÜRETİME DOKUNUN

Öte yandan Ford Otosan Gölcük fabrikasının montaj yemekhanesinde ses çıkarma eylemleri sürüyor. MESS toplu iş sözleşmesi sürecinde uyuşmazlık tutulmasının ardından fabrikalarda ses çıkarma eylemleri yapan işçiler, Türk Metal’e eylemler üretime dokunmadığı için tepkili. Evrensel’in haberine göre Ford Otosan Gölcük fabrikası montaj yemekhanesinde Türk Metal yöneticilerinin masalara çatal kaşık vurma eylemi başlatması üzerine masalardan kalkan bir grup işçi “Açız geçinemiyoruz, siz hâlâ tiyatro peşindesiniz. Tiyatroyu bırakın, üretime dokunun” diyerek tepki gösterdi.