Metal işçilerini mağdur etmeyin

Metaldeki tüm işçi sendikaları, MESS’te toplu sözleşme sürecinin başlaması öncesi taslaklarını açıkladı. Ücretlerin eridiğine değinen Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu, “İşverenlerin kazancı iyi, talepleri karşılayabilirler” dedi.

Dilan ESEN

Metal işçilerinin, 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin resmen başlamasına günler kaldı. Sektördeki yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme süreci Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş, Türk Metal Sendikası ve Özçelik-İş arasında yürütülecek. Son olarak Özçelik-İş de TİS teklifi taslağını açıkladı. Özçelik-İş’in taslağı da Türk Metal’e oldukça benzer. Taslağa göre ilk olarak mevcut saat ücretlerine 6 TL ücret iyileştirilmesi yapılmasının ardından ilk 6 aylık dilim için yüzde 80 oranında artış isteniyor. Sosyal haklarda ise yüzde 150 oranında artış talep edildi.

Sektörde yetkili tüm sendikalar teklif taslaklarını açıklarken görüşmelerin başlamasına da az bir süre kaldı. Sendikaların gelecek hafta taslaklarını MESS’e sunması bekleniyor. Taslakların sunulmasının ardından 60 günlük toplantı süreci başlayacak. Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkabilir. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sektördeki şirketlerin ihracata dayalı model üzerinden yaklaşık yüzde 400 oranında kâr elde ettiğine dikkat çekti. Bunun karşısında artan enflasyon nedeniyle işçilerin de masrafının yükseldiğine değinen Serdaroğlu, “Kayıpların giderilmesini, hakkımızı istiyoruz” dedi.

İŞÇİLER KARAR VERDİ

Taslak hazırlığı sürecinde 7 ay boyunca bütün işyerlerindeki işçilerle değerlendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Serdaroğlu, şunları söyledi: “Taslak 40 fabrikada 12 bin işçiyi kapsıyor. İlk 6 ay için yüzde 140,5 olarak talebimizi oluşturduk. Saat ücretine 77 TL de seyyanen zam istedik. 1 Eylül itibarıyla uygulansın diye yüzde 30 avans istedik.”

“Patronlar son iki yıl içerisinde özellikle ihracata dayalı model üzerinden çok yüksek kârlar elde etti” diyen Serdaroğlu, şöyle konuştu: “Bir yıldaki kârlarının üzerine yaklaşık yüzde 400 kâr ettiler. Hâlâ da devam ediyor. Bunların karşısında metal işçileri olarak kayıpların giderilmesini ve hakkımızı istiyoruz. Teklifimizde maaşlarda yaklaşık 20 bin liralık artış var. İşverenler bunu verebilecek güçte, kazançları yerinde. Asgari ücret rakamları neredeyse metal sektöründeki ortalama ücret haline geldi. Bu nedenle taleplerimizin makul olduğunu, işverenlerin verebileceğini düşünüyoruz. MESS’e de teklifimizi gelecek hafta vereceğiz. Ocak ayına kadar greve mi çıkacağız, anlaşma mı yapacağız göreceğiz.”

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Sendika, diğerlerine göre en yüksek teklif taslağını açıkladı. İşçilerin saat ücretlerinin 65 TL’ye yükseltilmesi istenen teklifte işçilere 20 bin lira zam yapılması talep edildi. Kıdem zammının yanında tüm işçilere saatlik seyyanen 77 TL ücret zammı talebi de taslak da yer aldı. Sendika ilk 6 aylık dönem için yüzde 140,5 zam istedi. Diğer altı aylarda enflasyon+yüzde 8 zam isteyen sendikanın talepleri arasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Engelliler Günü’ne ilişkin izin; zammın yüzde 30’luk kısmının avans olarak verilmesi, sosyal haklara yüzde 450 zam uygulanması, işe giriş ücretinin asgarinin yüzde 10 üzerinde olması, kreş yardımı, yüzde 15’i aşan gelir vergisini işverenin ödemesi bulunuyor.

TÜRK METAL SENDİKASI

Türk Metal ise tüm ücretlere ilk 6 için yüzde 80; toplamda yüzde 119,05’e varan zam talep ederken diğer dönemler için enflasyon oranına ek 5 puan artış istedi. Sendikanın talepleri arasında 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış, sosyal haklarda ise yüzde 150 artış bulunuyor. Ayrıca sendika sözleşme imzalanana kadar her ay avans niteliğinde olmak üzere 5 bin TL ödenmesini isterken diğer 6 aylarda ise enflasyon artı yüzde 5, sosyal haklarda ikinci yıl enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış talep etti. Taslakta, saat ücreti 65 TL’nin altında olan işçilerin saat ücretinin 65 TL’ye çekilmesi talebi de yer aldı.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

Teklif taslağını en son açıklayan Özçelik-İş’in taslağına göre mevcut saat ücretlerine 6 TL ücret iyileştirilmesi yapılması, ilk 6 aylık dilim için yüzde 80 oranında artış ve 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için 3 TL kıdem zammı talep edildi. Sosyal haklara ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 150 oranında, diğer 6 aylık dönemlerde de ücret artışları ile aynı oranda artış yapılması istendi. 2. 3. ve 4. altı aylık dilimler için de enflasyon+5 puanlık ücret artışı ve imza tarihine kadar oluşacak toplu iş sözleşme farklarından mahsup edilmek üzere her ay 5000 TL avans verilmesi de taslakta yer aldı. Sendika ayrıca postabaşılık zammının yüzde 15’e çıkarılmasını da isterken Kurban Bayramı’nda 12 bin TL yardım talep etti.