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Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Güncel
  • 29.09.2023 18:06
  • Giriş: 29.09.2023 18:06
  • Güncelleme: 29.09.2023 18:09
Kaynak: ANKA
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle: 

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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