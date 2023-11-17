Metin Uca'nın cenaze programı açıklandı

62 yaşında hayatını kaybeden yazar ve sunucu Metin Uca, yarın 11.00’de düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavisi sürerken yaşamını yitiren yazar ve sunucu Metin Uca’nın cenaze programı açıklandı.

Programı, Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara duyurdu.

Buna göre Metin Uca, cumartesi günü saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek veda töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Uca'nın cenazesi ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.