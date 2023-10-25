MetroPOLL anketi: İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin tarafsız kalmasını isteyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılanların yüzde 34,5'ine göre İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda Türkiye tarafsız kalmalı.

MetroPOLL Araştırma şirketi, 10-16 Ekim tarihleri arasında seçmenlere "Hamas-İsrail Savaşı'nda hükümetten beklentiniz aşağıdakilerden en çok hangisine uymaktadır?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 34,5'i iktidarın tarafsız kalmasını, yüzde 26,4'ü arabuluculuk yapmasını, yüzde 18,1'i Filistin davasına sahip çıkmasını ancak Hamas ile mesafeli durmasını, yüzde 11,3'ü Hamas'ın arkasında durmasını, yüzde 3'ü ise İsrail'i desteklemesini istiyor.

Halkın büyük çoğunluğu İsrail-Hamas savaşında Hükümet’in tarafsız kalmasını istiyor. pic.twitter.com/pFZON9aYuc — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 24, 2023

28 ilde 1691 kişi ile yapılan anketin hata payı +/- 2,33 olarak açıklandı.