Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

MetroPOLL anketi: İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin tarafsız kalmasını isteyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılanların yüzde 34,5'ine göre İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda Türkiye tarafsız kalmalı.

Güncel
  • 25.10.2023 16:17
  • Giriş: 25.10.2023 16:17
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:32
Kaynak: Haber Merkezi
MetroPOLL anketi: İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin tarafsız kalmasını isteyenler çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma şirketi, 10-16 Ekim tarihleri arasında seçmenlere "Hamas-İsrail Savaşı'nda hükümetten beklentiniz aşağıdakilerden en çok hangisine uymaktadır?" sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre toplumun yüzde 34,5'i iktidarın tarafsız kalmasını, yüzde 26,4'ü arabuluculuk yapmasını, yüzde 18,1'i Filistin davasına sahip çıkmasını ancak Hamas ile mesafeli durmasını, yüzde 11,3'ü Hamas'ın arkasında durmasını, yüzde 3'ü ise İsrail'i desteklemesini istiyor.

28 ilde 1691 kişi ile yapılan anketin hata payı +/- 2,33 olarak açıklandı.

Erdoğan: Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: "Erdoğanın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı"
BirGün'e Abone Ol

 

 

 