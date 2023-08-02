Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
Giresun’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, Meyase Akgül isimli kadın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Giresun’da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün yaptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı.
Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. 1’i ağır 13 kişi ise yaralandı.
Yaralanan 1’i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.