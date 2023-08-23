MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti: "Söz verilen hizmetler getirilmedi"

Elazığ'ın MHP'li Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, söz verdiği hizmetleri getirmediğini belirterek, MHP’den istifa etti.

Elazığ'ın Maden ilçesinin Milliyetçi Halk Partili (MHP) Belediye Başkanı Orhan Yavuz, partisinden istifa etti.

Halk TV'den Ferit Demir'e konuşan Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, istifa haberini doğruladı.

Yavuz, ilçeye söz verdiği hizmetleri getirmediğini bu nedenle MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Yavuz, "Seçimlere girmeden önce Maden halkına hizmet etmek için birtakım sözler verdim. Bugüne kadar birçok hizmeti ilçeme getiremedim. Birkaç yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilçemize bir halı saha yapılması için görüştüm. Halı saha yapılacaktı, partimiz bu durumu öğrenince MHP’nin girişimleri ile halı saha yapıldı" dedi.

"İlçemizin ihtiyacı olan birçok hizmeti maalesef bugüne kadar yerine getiremedik" diyen Yavuz, "Ben de bu durumu il başkanımız ile görüştüm ve yerel seçimler öncesi onların önünü açmak için karşılıklı anlayış içinde istifa ettim. Bir süre bağımsız kalacağım sonra bir karar vereceğim. İlçem Maden’e hizmet etmek için en doğru kararı vereceğimden kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.