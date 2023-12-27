MHP'li Semih Yalçın, Özgür Özel'i ağır ifadelerle hedef aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel arasında yaşanan polemiğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı. Özel’in Bahçeli’ye ‘kötü biri' demesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yalçın, Özel'i ağır ifadelerle hedef aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ağır ifadelerle hedef aldı.

Özel için "Müptezel, arsız, ayağı Mekap'tan aylarca çıkmamış PKK’lının çorap kokusu" ifadelerini kullanan Yalçın, "Sen partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefecisin" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özel arasında yaşanan polemiğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı. Yalçın, Bahçeli için "İyi siyasetçi olabilir ama kötü biri" ifadesini kullanan Özel'e, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Özel'i "partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefeci" olmakla suçlayan Yalçın, Özel için çirkin ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

Ey CHP’nin eş genel başkanı;

İş birlikçi-vesayetçi yüzüne taktığın demokrat maskesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından indirilip kirli çorapların ortaya serilince, kürsüye çıkıp olanca hiddet, şiddet ve huşunetle saldırıya geçtin.

Ama nafile!… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) December 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında ortak bildiriye imza atmayan ve Manisa’da asker cenazesinde provokasyona maruz kalan Özel için "Böyle giderse sokağa bile çıkamaz" demişti.

Özel ise Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt olarak, "İyi siyasetçi olabilir ama kötü biri" ifadelerini kullanmıştı.