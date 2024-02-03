MHP Milletvekili Kaşlı: "Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı MHP politikalarını takdir ediyor ancak yüzde 10'u oy veriyor"

MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Yozgat merkez, ilçe ve beldelerinde gösterdiği belediye başkanı adaylarını tanıttı. Toplantıya katılan MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "Sağduyu sahibi bütün vatandaşlarımızın yüzde 90’ı MHP’nin politikalarını takdir ediyor, takip ettiklerini söylüyor. Ancak yüzde 90’ı oy vermiyor, yüzde 10’u oy veriyor" dedi.

MHP, bugün Yozgat’taki Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. MHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Yozgat merkez, ilçe ve beldelerinde gösterdiği belediye başkanı adaylarının tanıtıldığı toplantıya, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katıldı.

Ramazan Kaşlı, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sağduyu sahibi bütün vatandaşlarımızın yüzde 90’ı MHP’nin politikalarını takdir ediyor, takip ettiklerini söylüyor. Ancak yüzde 90’ı oy vermiyor, yüzde 10’u oy veriyor. 31 Mart'ta inşallah MHP adayları hak ettiğini alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'daki il belediye başkan adaylarını tanıtırken ‘Ha Milliyetçi Hareket Partili ha AK Partili belediye, bunun farkı yok bundan sonra bizim için’ vurgusu sizler için, adaylarımız için gerçekten çok önemliydi. Kendi memleketimde de bugüne kadar ‘iktidar partisinden olursa belediye, daha fazla yardım alır, daha çok hizmet eder’ anlayışı vardı. Ancak Cumhur İttifakı'nın artık AK Partili belediyeciliği ya da Milliyetçi Hareket Partili belediyenin hükümetten pay almada, yardım almada hiçbir farkı olmadığını Sayın Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da her platformda özellikle vurguluyorlar."

"BİZ, İŞSİZ GENCİMİZİN PROBLEMİNİ MECLİS’TE DE GÜNDEME GETİRİYORUZ"

İbrahim Ethem Sedef de konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün insanları ayrıştırmadık. MHP’nin bir belediye kazanması demek, insanlara oy verdi- vermedi ayrımı yapmak değil, Yozgat'ı bütünüyle kucaklamak ve birlik beraberlik içerisinde kendi memleketimize hizmet etmek demek. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, ama bir taraftan da belediye hizmetlerinde en iyisini MHP’nin belediye başkanları yapar demekten de vazgeçmeyeceğiz. İnşallah da bunu 31Mart'ta zaferle sonuçlandıracağız. Biz, vatana karşı yapılan hainliklere, PKK'lı teröristlerin yaptığı saldırının karşısında yine dimdik durmaya devam edeceğiz, ama ilçelerimizde de insanlarımızın bizden beklediği hizmeti de yerine getirmek için mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz, Türkiye üzerinde uluslararası güçlerin oynadığı oyunların karşısında yine dimdik duracağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, ama Yozgat'ın dört bir köşesine de hizmet getirmenin en iyi yolunun da MHP’li belediye ve belediye başkanları olduğu iddialarını da her zaman ortaya koyacağız. Biz, bir tarafta vatana sahip çıktığımız gibi bir taraftan da memleketimize sahip çıkacağız. Biz, işsiz gencimizin işsizliğinin problemini Meclis’te de gündeme getiriyoruz. Belediyelerimizde de onların sıkıntısını çözmek için mücadele vereceğiz."

Konuşmaların ardından adaylar tek tek kürsüye davet edilip tanıtıldı.