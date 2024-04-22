MHP’li Arzu Erdem, Bahçeli’nin ‘Mehmet Şimşek’ sözlerinde hedef şaşırttı: Yavaş ve İmamoğlu’na demiş

MHP’li Arzu Erdem, Devlet Bahçeli’nin, Bakan Mehmet Şimşek’i hedef alan sözlerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kullanmış gibi duyurdu.

MHP’nin 3 dönem İstanbul milletvekilliğini yapan Arzu Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ‘yerel halk’ sözleri nedeniyle hedef aldığı açıklamasında ‘hedef şaşırttı.’

MHP’li Erdem, Bahçeli’nin bu sözleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığını savundu. Erdem, Bahçeli’nin Şimşek’i hedef alan açıklamasını, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a tepki” diye duyurdu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği belirtilen açıklamasına sert tepki göstererek, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kulandı. Bahçeli bu açıklamada DEM Parti’yi de hedef aldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bahçeli’nin hedef aldığı bu ifadelere bakanlık açıklık getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Şimşek'in ABD'de yaptığı ve tepkilere neden olan açıklamasında "yerel halk" değil, "yerel yatırımcı" ifadesini kullandığını belirtmişti.

YANDAŞLAR ŞAŞIRIP SANSÜRLEDİ

AKP’ye yakın gazetelerden Yeni Şafak, Bahçeli’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan sözlerini sansürledi. Gazete, Bahçeli’nin sadece DEM Parti’yi hedef alan sözlerini verdi. Yeni Akit ise Bahçeli'nin bu çıkışını 'beklenmedik' bularak şu başlıkla verdi: “Bahçeli’den Mehmet Şimşek’e beklenmedik tepki! O ifadesi sonrası zehir zemberek sözlerle yüklendi.”