Milletvekillerine yönelik şiddet Kurtulmuş’u ilgilendirmedi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eylemlerde ‘kötü muamele ve zor kullanma’ ile karşı karşıya kalan milletvekilleri hakkındaki soruyu, “Meclis’in faaliyetleri arasında değil” gerekçesine sığınarak yanıtsız bıraktı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Sık sık muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıklarını hedef alan, dokunulmazlığını kaldıramadığına ise başta kolluk üzerinden olmak üzere, çeşitli baskılar uygulayan iktidar, şimdi de polis şiddetine uğrayan milletvekillerini görmezden geldi.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, basın açıklamaları ve yürüyüşlerde polis şiddetine uğrayan milletvekillerini gündeme getirdi. Sayyiğit, Başta Cumartesi Anneleri'nin İstanbul'da düzenlediği haftalık eylemler ve bölge illerindeki protestolar olmak üzere, toplumsal gösterilere katılan milletvekillerinin mutlaka polis şiddetine maruz kaldığını bildirdi. HEDEP'li Sayyiğit, AKP’li Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı önergesinde, “Valilik kararları ile milletvekillerinin halkla birlikte basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi benzeri etkinliklerinin yasaklanmasının hukuki gerekçesi nedir? Bu yasaklar bahane edilerek milletvekillerine yapılan saldırının durdurulmasına ilişkin ne zaman tedbir alacaksınız? Yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğunun ihlal edildiği durumlarda TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı nasıl tedbir almaktadır” sorularına yer verdi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, polis şiddetine uğradığı bildirilen milletvekillerine değinmediği ve görev alanı ile ilgili soruları görmezden geldiği yanıtında yalnızca yasama dokunulmazlığının nasıl kaldırıldığı hakkında teknik bilgi verdi. Kurtulmuş ayrıca, “Başkanın, başkanlık divanının, başkanlık divanı üyelerinin ve danışma kurulunun TBMM’nin faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında, başkanlıktan yazılı soru sorulabilir” dedi.

BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Kendisine gönderilen yanıtı BirGün'e değerlendiren HEDEP'li Sayyiğit, "Önergelerimize verdikleri eksik yanıtları bir kenara bırakın artık kendi görev alanlarına giren soruları bile 'Bizi ilgilendirmez' diyerek yanıtsız bırakıyorlar. Kurtulmuş'un yaptığı budur" dedi.

"Hakkari Yüksekova’dan tutun İstanbul’a kadar milletvekillerimize her yerde saldırı oluyor" diyen HEDEP'li Sayyiğit, şöyle konuştu:

"Gözümüze gaz sıkılıyor, arbede ortasında kalıyoruz, hukukta yeri olmayan muamelelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama kimsenin umurunda olmuyor. Polis şiddetinin peşini bırakmayacağız. Meclis Başkanı Kurtulmuş istediği kadar konuyu sıradanlaştırmaya çalışsın ve bizleri sahipsiz bıraksın. Biz hakkımızı arayacağız ve bu muameleleri sineye çekmeyeceğiz."