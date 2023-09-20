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Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor
  • 20.09.2023 15:20
  • Giriş: 20.09.2023 15:20
  • Güncelleme: 20.09.2023 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiğini duyurdu.

Bugün öğle saatlerinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde görüşen Kuntz'un görevine son verildiği resmen açıklandı. 

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kuntz ile 'iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde' yolların ayrıldığı belirtilirken 60 yaşındaki Alman teknik direktöre, milli takıma yaptığı katkılar için teşekkür edildi. Kuntz'a henüz ne kadar tazminat ödeneceği açıklanmadı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İDDİALAR YALANLANMIŞTI

DHA, 2 gün önce son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen Kuntz'un görevine son verildiğini duyurmuş, TFF ise iddiaları yalanlayarak bugün yapılacak görüşmeye dikkat çekmişti.

MONTELLA İDDİASI

Öte yandan milli takımın yeni teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı ile Vincenzo Montella'nın yer aldığı belirtiliyor. İtalyan basını, TFF'nin geçtiğimiz günlerde Montella ile temas kurduğunu yazdı.

TFF, Kuntzun görevine son verildiği iddialarını yalanladı: Görüşmeye çağırılacak
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