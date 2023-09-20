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Milli Takım için Montella iddiası: 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda görevine bugün son verilen teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın getirileceği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Güncel
  • 20.09.2023 16:23
  • Giriş: 20.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:32
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım için Montella iddiası: 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adaylar arasında gösterilen Vincenzo Montella ile anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

Transfer haberleriyle tanınan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Montella ile salı günü anlaşmaya varıldığını ve İtalyan teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacağını belirtti.

İki gün önce İtalya basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde TFF ile Montella arasındaki ilk temasın kurulduğu, 49 yaşındaki teknik direktörün düşünmek için zaman istediği ileri sürülmüştü.

Haberin detayında Montella için, "Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında bu fırsatı değerlendirmek mantıklı olur" yorumu yapılmıştı. 

Teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan ve daha sonra Milan, Sevilla, Fiorentina gibi takımları çalıştıran Montella, son iki sezonda Adana Demirspor'da görev yaptı. 

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