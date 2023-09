Milli Takım için Montella iddiası: 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adaylar arasında gösterilen Vincenzo Montella ile anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü.

Transfer haberleriyle tanınan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Montella ile salı günü anlaşmaya varıldığını ve İtalyan teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacağını belirtti.

Vincenzo Montella becomes new Turkey national team head coach on three year contract 🇹🇷🤝🏻 #Turkey



Agreement reached on Tuesday and set to be completed. pic.twitter.com/1mwv5DDgGT