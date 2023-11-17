Milyonların çığlığını duyun

“Gelirde adalet, vergide adalet" talebiyle Ankara’ya yürüyen DİSK heyeti dün Eskişehir’e ulaştı. Çerkezoğlu, "Adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini oy birliğiyle TBMM’den geçirin" çağrısında bulundu.

Dilan ESEN

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti dün sabah Bursa'dan Bilecik'e uğurlandı. Öğle saatlerinde Bilecik’e ulaşan DİSK heyeti “Gelirde adalet, vergide adalet”, “Direne direne kazanacağız” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla karşıladı. Atatürk Parkı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Yıllardır söylüyoruz fakat dinlemiyorlar. Duymayan kulaklara görmeyen gözlere göstereceğiz. Bu ülkede yüzde 90’lara varan insan, vergiden ve gelir bozukluğundan şikâyetçi. Biz buradan bir kez daha uyaracağız. Bu ülke adaletli olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ise adil bir vergi sistemi için yürüdüklerini dile belirterek, “Adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken kanun teklifini Meclis’teki tüm partilere gönderdik, tek tek anlattık. 600 milletvekiline sesleniyoruz. O kanun teklifini hepiniz imzalayın ve parlamentodan geçirin. Milyonların çığlığını duyun” diye konuştu.

TARİHİ GÜN

DİSK heyeti buradaki etkinliğin ardından Eskişehir’e doğru yola koyuldu. DİSK heyetini Eskişehir Adalar’da aralarında CHP Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Aslan ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı. Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, özetle şunları dile getirdi: “Hepimiz TÜİK’in yalan yanlış rakamlarıyla zam alıyoruz. Açlık sınırı 14 bin lirayı geçti. Ücret artışlarımız enflasyon karşısında anlamını yitiriyor. Kaşıkla verdikleri dünyanın en adaletsiz sistemiyle yitiriliyor. Bu yaşadıklarımız tesadüf değil ülkeyi yönetenlerin siyasal ve sınıfsal tercihlerinin bir sonucudur. Tam tersi mümkün yeter ki demokrasiyi getirelim. Bize kader olarak dayatılanı değiştireceğiz. Emeğin Türkiyesi’ni kurana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Yarın Ankara’da tarihi bir gün yaşanacak, işçi sınıfı konuşacak.”