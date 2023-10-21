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Mısır Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 TIR'dan oluşuyor

Mısır Kızılayı'nın Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 TIR'dan oluştuğunu belirtti.

Dünya
  • 21.10.2023 12:12
  • Giriş: 21.10.2023 12:12
  • Güncelleme: 21.10.2023 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
Mısır Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 TIR'dan oluşuyor

Bugün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılan ilk insanî yardım malzemeleri, toplam 20 TIR'dan oluşuyor. 

AA'nın aktardığına göre Halid Zayid, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi.

İlk konvoyda 20 TIR bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

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