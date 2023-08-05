Mısır’da bakanlık binasında yangın: 5 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Evkaf Bakanlığı binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de Evkaf Bakanlığı binasında çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de Evkaf Bakanlığı binasında yangın çıktı. Bina alevler içinde kalırken, gökyüzünü dumanlar kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle yaralanan 5 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sivil Koruma Kuvvetleri yangını kontrol altına alırken polis, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞKA BİR BİNAYA TAŞINMIŞ

Hafta sonu tatili nedeniyle bakanlık binasının yangın sırasında boş olduğu ve binadaki çalışanların birkaç hafta önce başka bir binaya taşındığı öğrenildi.

Alevler içinde kalan bakanlık binasının ise Mısır’daki tarihi yapılardan biri olduğu belirtiliyor.