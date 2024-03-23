"Model bir kent yaratacağız"

CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Gürbüz farkı açacaklarını belirtti. Nükleer karşıtı mücadelenin içerisinden gelen Gürbüz, iktidarın yeniden gündeme getirdiği tehlikeye karşı "Sağlam bir duruş sergileyeceğiz" dedi.

Gökay BAŞCAN

Ülkenin en kuzeyi Sinop, üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetiliyor. Üç tarafı denizle çevrili kentin her geçen büyümesi kentte sorunların da büyümesine neden oluyor. Betonlaşma, trafik gibi sorunların yanı sıra kenti bekleyen en büyük tehlike nükleer santral. CHP’nin Sinop Belediye Başkanı Adayı Metin Gürbüz de uzun yıllardır kentte nükleer karşıtı mücadelenin içerisinde ye alan isimlerden biri. Gürbüz ile Sinop’u, sorunlarını ve bölgeyi bekleyen en büyük tehlikeyi nükleeri konuştuk.

Kentin en önemli sorunu olan ve tekrar gündeme gelen nükleer santrala karşı uzun süredir mücadele ediyorsunuz. Belediye başkanı olmanız halinde nükleere karşı mücadeleyi sürdürecek misiniz?

26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan Çernobil nükleer felaketine kadar çevre duyarlılığı olan doğayı seven ve nükleer silahlara karşı bir genç olarak, felaket sonrasında nükleer santralların da dünyamız için çok büyük bir tehdit olduğunu yaşayarak öğrendim. Bu felaket sonrasında 90’lı yıllarından başında nükleere karşı bir örgütlenme içerisinde aktivist olarak yer aldım. 30 yıldır nükleer santral ile silahlara karşı mücadele veriyor ve aktif görevler üstleniyorum.

Aynı zamanda Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’nun ve derneğinin yönetim kurulu üyesiyim. Belediye başkanlığına aday olmamın temel hedeflerinden biri de, 31 Mart seçimlerinden sonra siyasal iktidarın bir ' Hükümetler Arası Anlaşma ' imzalayarak Sinop NES’i Rus ve Güney Koreli firmalara vereceği kaygısını taşıyor olmam ve mücadelenin nirengi noktasını yerellerde büyütmek, bu mücadeleyi ülke gündemine taşımak; seçilmiş bir meclis ve belediye başkanı olarak güçlü bir duruş sergilemek olacak. Aynı zamanda on yıldır kentimiz için çalıştığım yerel sorunlara yönelik projelerimizi gerçekleştirmektir.

Sinop merkez uzun yıllardır CHP yönetiminde. Geçen seçimde de iktidar partisiyle aranızda %16'lık bir fark vardı. Bu seçim sonucunu nasıl bekliyorsunuz, sahadaki gözlemleriniz neler?

Evet üç dönemdir CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Fakat son üç dönemdir farklı adaylar ile kamuoyu karşısına çıkıyoruz. Ben 24 Aralık 2023 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde %45 oy alarak adaylığım kesinleşti. Bu durum hem şahsıma hem de partimize avantaj sağlıyor. Ön seçim öncesi zamanı da dikkate aldığımızda dokuz aydır bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Sahada toplumun her kesiminden destek alıyorum, teveccüh görüyoruz. Yurttaşlarımızın desteğini onları evlerinde, iş yerlerinde, kamu binalarına, okullarında, çarşıda pazarda görüyoruz ve anlıyoruz. Cumhur ittifakının her türlü baskı ve basıncına rağmen lehimize olan bu farkı koruyacağız. Bu seçimi açık ara ile kazanacağız. Saha da, anketler de bu durumu doğruluyor.

Sinop hem sürekli göç alan hem de yazları kapasitesinin çok üzerinde turist ağırlayan bir şehir. Bu da kentte altyapı, trafik gibi birçok soruna yol açıyor. Yarımada olan Sinop'ta bu sorunları nasıl çözeceksiniz?

Pandemi dönemi ve sonrası tersine göç almaya başladık. 6 Şubat 2023 depremi sonrası bir miktar daha göç arttı. Bununla birlikte yaz aylarında nüfusumuz üç/dört kat artıyor. 60 bin kişiye göre hizmet etme kapasitesi olan ve bu nüfus sayısına göre İller Bankası ödeneği alan bir kent yaz aylarında 250 bin nüfusa hizmet etmeye çalışıyor. Kentimizin alt yapısı ile birlikte trafik sorunları da ortaya çıkıyor. Kanalizasyon alt yapı yenileme projemiz hazır, göreve gelir gelmez ihalesini yapacağız. Aynı zamanda mavi bayraklı plajlara tekrar sahip olmak için kentimizin üç ayrı noktasına biyolojik arıtma tesisi yapacağız. Her mahallemize semt sahaları, öğrenci yoğunluğu olan bize ait otogara, kent lokantası yapacağız. Üç büyük mahallemizde yeni rekreasyon alanları yapacak ve bu alanlar içerisine sosyal tesisler ve kent lokantaları yapacağız. Yeni imar planları yaparak üst yapılarında planlamasını şimdiden yapmak istiyoruz. 120 bin kişilik bir projeksiyonla imar planları yapacağız.

Üçüncü soruyla da bağlantılı olarak her gün yeni büyük binaların yükseldiği, betonlaşmanın arttığı bir Sinop görüyoruz. Oysaki Sinop mavinin ve yeşilin buluştuğu bir kent olarak anılır. 5 yıllık önünüzdeki dönemde şehirleşme anlamında Sinop'u neler bekliyor?

Halkçı, toplumcu, kamucu ve katılımcı bir belediyecilik şiarı ile çıktığımız bu yolda söylem ve pratiklerimiz benzerlik gösterecek. Çok geç olmadan bir an önce modern bir kentin yeni planlarını yaparak hayata geçirmek zorundayız. Kıraç arazilerimizde zeytinlikler, bademliler ve üzüm bağları oluşturacağız. Doğa ile uyumlu, bizimle birlikte yaşayan canlıların da haklarını savunan ve onlara doğal yaşam alanı tanımlayan bir bakış açısına sahibiz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da seçilerek adaylaştılar. Meclis adaylarımızın yarısı kadın ve gençler var. İdarecilik yapmış deneyimli arkadaşlar var. Aynı zamanda, meslek/teknik arkadaşlarımız seçildiler. Bu kadrolar kentimizin geleceğini tasarlayacak ve yön verecekler. Kadim bir kent olan şehrimizde çok katlı betonlaşmaya karşıyız.

Kentimizin alt ve üst yapısını doğa ile uyumlu bir şekilde imarını yapacağız. Kentimizin, eğitim, kültür ve turizm şehri olmasını sağlayacak adımlar atacağız. Paradigmayı değiştireceğiz. Bu misyon ile hareket ederek yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız, teşvik edeceğiz. Bu yönde örnek bir kent ve ülkemize model olacağız. Bunu başarma azim ve kararlılığındayız ve asla bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Tüm yurttaşlarımızın bizlere olan inancını, güvenini ve teveccühünü sahada hissediyoruz. Bu görev ve sorumluluk içerisinde hareket ederek onların hayatını kolaylaştıracağız.