Motokuryenin ölümüne 27 bin TL ceza: Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen ceza hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.

Güncel 17.01.2024 12:01 Giriş: 17.01.2024 12:01

Güncelleme: 17.01.2024 12:11 Kaynak: Haber Merkezi

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