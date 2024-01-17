Motokuryenin ölümüne 27 bin TL ceza: Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama
Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen ceza hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a 27 bin 300 lira para cezası verilmesiyle ilgili konuşan Tunç, sorumluluğu ailenin üzerine yıktı.
Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.
Şikâyetten vazgeçilmesinin ardından kamu davasının devam ettiğini belirten Tunç, "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" ifadelerini kullandı.