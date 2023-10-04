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MSB'de güvenlik toplantısı: 5 isim bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Güncel
  • 04.10.2023 16:55
  • Giriş: 04.10.2023 16:55
  • Güncelleme: 04.10.2023 17:07
Kaynak: AA
MSB'de güvenlik toplantısı: 5 isim bir araya geldi
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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