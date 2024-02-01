MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat/Mart ve Nisan 2024 dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'nin paylaşımında, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/v1RGqju2Ol