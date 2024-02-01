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MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

Millî Savunma Bakanlığı, şubat celp dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Güncel
  • 01.02.2024 10:35
  • Giriş: 01.02.2024 10:35
  • Güncelleme: 01.02.2024 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat/Mart ve Nisan 2024 dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'nin paylaşımında, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Askerlik yerleri, E-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.

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