'Mücadeleci ruh' doktor Ergün Demir anılacak

Haber Merkezi

Gazetemize yazılarıyla katkı veren ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında yaşamını yitiren Doktor Ergün Demir, yarın İzmir'de düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenecek olan "Meslektaşımız, arkadaşımız, yoldaşımız Dr. Ergün Demir anma toplantısı" İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Etkinlik saat 14.00'te başlayacak. Halkın sağlık hakkı için mücadele eden Dr. Ergün Demir, 11 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Demir ile gazetemize ortak imzalı yazılar yazan Dr. Güray Kılıç, "Türkiye’nin yoksulları, yaşlıları, hak kaybına uğrayanları, emekçileri onlarla dertlenen, onların sorunlarını sürekli izleyen, kamuoyuna yansıtan en yakın destekçilerini kaybetti" demişti.