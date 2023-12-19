Mücadeleden başka yol yok

Asgari ücret görüşmeleri sürerken sokağa çıkan SOL Partililer, "Asgari değil insanca yaşam" çağrısı yaptı. Enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesini isteyen partililer “Mücadele etmekten başka yolumuz yok" dedi.

Oğulcan AYDIN

SOL Parti asgari ücret görüşmeleri sürerken ülkenin dört bir yanında eylemlerini sürdürüyor. SOL Parti’nin İstanbul, Ankara ve Samsun diğer il örgütleri, insanca asgari ücret ve insanca yaşam hakkı talebiyle dün sokağa çıktı. Enflasyon kaynaklı kayıpların her ay telafi edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, refah payının da garanti edilmesi talep edildi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü üyeleri SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, "İnsanca yaşamak için ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka yol yok! Taleplerimiz şunlardır: Asgari ücret Anayasa’da yer aldığı şekilde insanca yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir. Tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Açlığa mahkûm edilen emeklilerin en düşük emekli aylığı asgari ücrete göre belirlenmelidir” denildi. BirGün’e konuşan SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alper Taş, “Asgari ücret sınıf mücadelesinin en temel meselesi, iktidar hangi kesimleri hedef alıyor hangi kesimlerin çıkarlarını dikkate alıyor, buradaki sınıfsal tercihi net bir şekilde görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK ZAM SOYGUNDUR

Türkiye’de çalışan kesimin yüzde ellisinin asgari ücrete tabii olduğunu, ancak Avrupa ülkelerinde çalışan kesimin yüzde dördünün asgari ücretle çalıştığını ifade Taş şöyle devam etti: “Türkiye bir asgari ücretliler ülkesi haline geldi. Bu büyük bir sömürü manasına geliyor. Asgari değil azami ücret haline geldi bu durum. TÜRK-İŞ’in bile verilerine göre 14 bin lira açlık sınırı. Şu an ise asgari ücret 11 bin 400 lira. Enflasyonu göz önüne almıyorlar. Devede kulak bir zam yapıyorlar, zaten bir ay içerisinde enflasyon o zammı alıyor. Sermaye lehine ekonomiyi düzenleyen iktidar, emekçilerin ve toplumsal ekonominin çıkarlarını tartışmalıdır. AKP sermayenin partisidir. Doğal olarak sermaye-emek dengesizliğini giderecek olan solun, emekçinin, emek mücadelesinin ortak mücadelesidir.” Çözümün sol ve emek örgütlerinde olduğunu bildiren Taş, “Asgari ücret tespit komisyonu demokratik bir yapı değil. İşveren ve hükümetin işçi sınıfına dayattıkları, asgari ücret olarak yansıyor. Hükümet tercihinin sermayeden yana olduğunu ilan ediyor. Mevcut asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi ve bütün işçi kesimlerinin dâhil edilmesi ve yukarıdan dayatma ile değil toplu sözleşme ve toplu görüşme ile ücretlerin belirlenmesi oldukça önemli. Bunun altını çiziyoruz” dedi. Ankara’da sokağa çıkan SOL Partililer adına açıklama yapan İl Sözcüsü Fatoş Erdoğan şöyle konuştu: “Emeklilere insanca yaşama hakkı tanımayanlar, itibardan tasarruf etmeyenlerdir. Bu memleketin gençlerine insanca yaşayabilecekleri, insanca eğitim alabilecekleri koşulları sağlamayanlar, yandaşlarına huzur hakkı adı altında 3-5 yerden maaş bağlayanlardır. Bu ülkenin emekçilerini her geçen gün yoksullaştıranlar, patronların vergi borçlarını sıfırlayanlardır. Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. 12 ay boyunca milyonların cebine girecek ücret yılda bir kez belirleniyor. Uyguladıkları ucube ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa sürükleyenler, uydurma enflasyon hedefini asgari ücret çıtası olarak belirliyorlar. Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi 12 aylık soygun demektir.”

Samsun’da da sokağa çıkan SOL Partililer de, tüm çalışan ve emeklilere refah payının garanti edilmesi gerektiğine dikkat çekti.