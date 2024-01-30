Mücella Yapıcı'dan Atalay kararını okutan Bozdağ'a: "Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir"

Gezi davasından aylar önce tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. kararını okuyan Bozdağ'a tepki gösteren Yapıcı, "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı tüm itirazlara rağmen TBMM'de okundu, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Gezi davasından aylar önce tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine sert tepki gösterdi.

TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ...Geçmiş olsun açlıkla kulluğa alıştırılmıs memleketim...Yazık bize...#CanAtalay — mücella yapıcı (@MucellaYapici) January 30, 2024

Kararı TBMM'de okutan Bekir Bozdağ'a tepki gösteren Yapıcı, "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ...Geçmiş olsun açlıkla kulluğa alıştırılmıs memleketim...Yazık bize" ifadelerini kullandı.