Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmalarında, alevlerin önü kesilerek yangının ilerlemesi durduruldu.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.