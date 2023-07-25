Muğla Valiliği'nden 'sıcak hava' ve 'yangın' uyarısı

Muğla Valiliği 26 Temmuz Çarşamba ve 27 Temmuz Perşembe günleri Muğla genelinde hava sıcaklığının üst seviyede seyretmesi nedeniyle yurttaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Muğla Valiliği, önümüzdeki iki güne dikkat çekeren kent genelinde hava sıcaklığının artacağı konusunda uyarı yaptı. Valiliğin uyarısında orman yangınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

“Değerli Vatandaşlarımız; Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgârın etkisini arttıracağı öngörülmektedir. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemeli.

Yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmamalı.

Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılmalı, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunmalı. Önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."