Muhalefet milletvekilleri Anayasa krizi için konuştu: Cumhur İttifakı ortaklarının arası açıldı

AKP ve MHP arasında büyüyen yeni Anayasa ve 50+1 krizi hakkında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu’nun muhalif üyeleri, uygulanmayan yargı kararları ve karşılıklı eleştirilerin, Cumhur İttifakı ortaklarının arasını açtığını kaydetti.

Hüseyin ŞİMŞEK

AKP ve MHP arasındaki krizin gün geçtikçe büyüdüğünü öne süren muhalefet milletvekilleri, Can Atalay hakkındaki yargı kararlarının da bu krizi derinleştirdiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Gökçe Gökçen, “Kriz bu ülkenin bir milletvekilinin, Gezi kumpasıyla cezaevinde tutulan ve Hatay halkının oylarıyla seçilmiş olan Can Atalay’ın özgürlüğüne engel olacak kadar büyüdü. Kriz, durumu Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimlerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a göreviyle ilgili siyasi talimat vermesi noktasına getirdi” dedi.

“Yargıtay’ın Anayasa’nın bir maddesini çöpe atarken AKP ve MHP’nin genel başkan yardımcıları birbirlerine yargı organlarının kararları üzerinden laf yetiştiriyorlardı” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları vurguladı:

“Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararı üzerine Anayasa Mahkemesi yapısı üzerinden başlatılan Anayasa değişikliği tartışmaları, bugün 50+1 sistemini tartıştıran ve ittifakı sırtından atmak isteyen bir anlayışla güncellendi. Erdoğan, daha az oy üzerinden daha büyük bir güç elde etmek ve bir yük olarak gördüğü, onu kontrol altına alan ittifaklarından kurtulmak istiyor. Anayasa, bir toplumsal mutabakat metnidir. Cumhuriyetin nitelikleri, kurumların birbiriyle ilişkileri, kimin hangi hak ve yetkilere sahip olduğunu, bunlar arasında nasıl bir denge kurulacağı anayasayla düzenlenir. Bizim birlikte yaşamamızı sağlayan ve millet olarak hangi değerler üzerine anlaştığımızı gösteren metindir anayasa.”

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ LAZIM

“Halktan yetkiyi bunun için alırsınız, ifade özgürlüğünün olduğu bir ortamda anayasa tartışması başlar, toplumun bütün kesimleriyle görüşürsünüz ve anayasadaki usullere uyarsınız. Anayasa ancak bu şekilde, inatla değil uzlaşma iradesiyle, samimiyetle yapılır. Anayasayı tanımayanla, anayasayı her fırsatta çiğneyenle anayasa yapılmaz. Biz bu oyunun bir parçası değiliz ve olmayacağız.”

ERDOĞAN İLE BİR DÖNEM DAHA

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, HEDEP'li Ali Bozan, yeni Anayasa çalışması konusunda iktidar partisinin samimi olmadığını söyledi. AKP'nin Anayasa yapmak istiyorsa muhalefetin kapısını çalması ve ön şartının olmaması gerektiğini kaydeden Bozan, "Muhalefet de yeni Anayasa istiyor. Ama demokrasi ve hukuk ışığında olmalı. 50+1'de değişikliğe gidilmek istenmesinin çok çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunlardan ilki, Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi isteğidir. Ayrıca MHP'yi artık yanlarında istemiyor gibiler. Anlaşılan o ki yeni bir arayış içindeler ve kimse olmadan nasıl iktidarda kalacaklarını tartışıyorlar" dedi.