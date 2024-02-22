Muhalefette seçim işbirliği sınırlı kaldı: Geniş uzlaşma İstanbul'da, 2 il bekleniyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partiler, aday listelerini 20 Şubat’ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Böylece muhalefette seçim iş birlikleri için de tablo büyük ölçüde netleşti. Muhalefet, yerel seçimler için son derece sınırlı yerde kent uzlaşısı sağlayabildi. CHP ile DEM Parti arasındaki seçim işbirliğinin “sınırlı” kalmasındaki en büyük etken olarak iki parti arasındaki strateji farklılığı gösteriliyor.

2018’de başlayan Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıma kararı alan AKP ile MHP, 30’u büyükşehir olmak üzere 59 il ve 117 ilçede ittifak kararı aldı. 2023 seçimlerinden sonra ittifakların dağıldığı muhalefet cephesinde ise CHP DEM Parti ve TİP ile seçim iş birliği için yürüttüğü görüşmelerde uzlaşılan yer sayısı sınırlı kaldı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Millet İttifakı partileri, ittifakın dağılmasıyla seçimlere ayrı ayrı girme kararı aldı. CHP’nin ilk başta seçim işbirliği için kapısını çaldığı İYİ Parti, seçimlere tek başına girme kararı alınca; CHP, DEM Parti ve TİP ile yerel unsurların da katılımıyla seçim işbirliği arayışı başlatmıştı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Doğu ve Güneydoğu’da kendi adaylarıyla yarışma kararı alan DEM Parti ile CHP arasında, halen CHP’de bulunan veya CHP’nin kazanmasının güçlü olduğu büyükşehirlerde ve bazı önemli kentler ile ilçelerde uzlaşma sağlanması hedefleniyordu. İki parti, CHP için en kritik illerin başında gelen İstanbul’un yanı sıra Ankara, Adana, Antalya, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa’da kent uzlaşısı arayışı için için masaya oturmuştu.

Ancak DEM Parti önce İstanbul, Ankara, Antalya’da kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Uzlaşma sağlanan yerlere daha sonra İstanbul'un Esenyurt ilçesi de eklendi. CHP, Esenyurt'ta daha önce açıkladığı adayını çekip DEM Parti ile uzlaşma doğrultusunda Ahmet Özer’i aday gösterince, DEM Parti bu ilçede aday çıkarmaktan vazgeçti.

EN GENİŞ UZLAŞMA İSTANBUL’DA

Taban baskısı ve CHP ile görüşmelerde istediği sonucu alamayan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday göstermesine karşın, 39 ilçeden aralarında partinin güçlü olduğu Esenyurt, Sancaktepe, Sultangazi, Avcılar’ın da bulunduğu 22 ilçede aday çıkarmadı.

Büyükşehirde grup kuracak sayıya ulaşmak isteyen DEM Partililerin, birçok ilçede seçilebilir yerlerden belediye meclis üyeliğine aday gösterildiği belirtiliyor.

DEM Parti’nin aday çıkarma kararı aldığı ilçeler; Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Adalar, Arnavutköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Beşiktaş, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Küçükçekmece, Büyükçekmece.

DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıklamıştı/ AA

ADANA VE İZMİR SÜRPRİZİ

DEM Parti son ana kadar İzmir ve Adana’da aday çıkarmama eğilimindeydi. Ancak özellikle Adana’da DEM Parti ile CHP’nin yerel örgütleri arasında belediye meclis üyeliklerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, parti büyükşehirde aday çıkarma kararı aldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kent uzlaşısı kapsamında CHP aday çıkarmayı düşünmüyordu. Ancak son anda yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle DEM Parti büyükşehirde, CHP de Yüreğir’de aday çıkarma kararı aldı.

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le devam edilmesini savunan DEM Partililer, CHP’nin aday olarak açıkladığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay için, “Tanışmadığımız, elini sıkmadığımız birkaç belediye başkanından biri” diyordu.

Son ana kadar aday çıkarmamaya yakın olan DEM Parti, aday listelerinin teslim edildiği gün, eski İzmir Milletvekili Akın Birdal ve avukat Türkan Aslan'ı eş büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdi.

DEM PARTİ, MERSİN’DE 'TEDBİREN' Mİ ADAY ÇIKARDI? DEM Parti daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa ve Mersin'de büyükşehir belediyeleri için aday çıkarmayacağını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak aday listelerinin teslim edildiği Salı günü sürpriz yaşandı ve DEM Parti Mersin'de de aday çıkardı. Bir DEM Parti yöneticisi belediye meclis üyelikleriyle ilgili “teknik” bir sıkıntı yaşandığını, bu nedenle uzlaşma sağlanamaması olasılığına karşı “tedbiren” aday çıkardıklarını söyledi. Ancak aynı yönetici, yeniden uzlaşma sağlanması halinde, kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart’a kadar adaylarını çekebileceklerini belirtti. CHP ile DEM Parti arasında Şanlıurfa için ise aday listelerinin teslimine kısa süre kala uzlaşma arayışı sonuçsuz kaldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat’ta aday çıkardıkları Şanlıurfa’da kendi adaylarını “kent uzlaşısı” kapsamında belirlediklerini açıklamıştı. Bu kapsamda CHP’nin, son aday belirleme toplantısının yapıldığı 12 Şubat’taki PM toplantısında Şanlıurfa’da aday açıklamadı. Ancak CHP 18 Şubat’ta partinin aday tanıtım toplantısında Mustafa Koyuncu’yu büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıkladı. Edinilen bilgiye göre CHP ve DEM Parti’nin yereldeki örgütleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki parti bu ilde kendi adaylarıyla yarışma kararı aldı. CHP’nin mevcut belediye başkanlarını aday gösterdiği Ankara, Antalya ve Aydın’da ise DEM Parti, adayların partilerine yaklaşımlarını gerekçe göstererek aday çıkarma kararı aldı. CHP’nin Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı tepkilere rağmen yeniden aday göstermesi nedeniyle bu kentte de DEM Parti aday çıkardı.

GEBZE’DE ERKAN BAŞ UZLAŞISI

CHP, DEM Parti ve TİP arasındaki tek görünür seçim iş birliği ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olduğu Gebze’de CHP ve DEM Parti aday çıkarmadı.

Gebze, AKP’nin en güçlü olduğu ilçelerden. 2019'da yerel seçimlere bu ilçede tek başına giren AKP adayı Zinnur Büyükgöz, yüzde 51 oyla seçilmişti. Ancak TİP yetkilileri, seçimi kazanmaları güç görünse de, Yeniden Refah ve Saadet partilerinin yüksek oy alma potansiyelini de dikkate aldıklarını söylüyor ve işçi kesiminin yoğun yaşadığı Gebze'de varlık göstermelerinin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

SON ANDA UZLAŞMAYA VARILABİLİR Mİ?

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat’ta teslim etti. Ancak partiler; listelere itirazlar, istifa veya sağlık sorunları, ölüm gibi nedenlerle yaşanacak boşalmaları tamamlamak için siyasi 2 Mart’a kadar belirledikleri yeni isimleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirebiliyor.

CHP ve DEM Parti kaynakları, aday listelerinde meydana gelen eksiklerin siyasi partilerce tamamlanarak seçim kurullarına bildirilmesinin son tarihinin 2 Mart olduğuna işaret ederek, özellikle belediye meclis üyeliklerinin tespitinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi halinde bazı yerlerde kent uzlaşısının sağlanma ihtimalinin bulunduğunu söylüyor.

Bu kapsamda Mersin’de büyük olasılıkla uzlaşma sağlanabileceği ve DEM Parti’nin adayını çekebileceği belirtiliyor. Adana için de, daha düşük ihtimal olmasına karşın, DEM Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının çekilmesi mümkün görülüyor.

CHP ile DEM Parti arasındaki seçim işbirliğinin “sınırlı” kalmasındaki en büyük etken olarak iki parti arasındaki strateji farklılığı gösteriliyor.