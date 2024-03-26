Muharrem İnce'den Özel'e seçim gecesi yanıtı: Sevinç naraları atıyordun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini "ortadan kaybolmakla" suçlayan CHP lideri Özel’e yanıt verdi. İnce, "Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Halk TV yayınında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirirken Muharrem İnce'nin seçimlerin olduğu gece ortadan kaybolduğunu söyledi.

Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nin önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durumu vardı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM GECESİ NEREDE OLDUĞUMU USTANA SOR"

Özel'in konuşması üzerine İnce, sosyal medya platformu X üzerinden CHP Genel Başkanı'na şu yanıtı verdi: "Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın."

— Muharrem İNCE (@vekilince) March 26, 2024 ">

Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 26, 2024

İnce, yaptığı ikinci paylaşımda da "Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı.