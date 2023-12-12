Muharrem İnce: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. İttifak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceklerini belirten İnce, "AKP’ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.

Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz" dedi.

Bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşeceklerini belirten İnce, "Biz İstanbul’u konuştuk. Gerisini Ekrem Bey'le konuşmadık. Onu Özgür Bey'le konuşacağız" diye konuştu.

"Memleket Partisi yetkiyi bana verdi Parti Meclisi’nde" diyen İnce, "Ben de görüşmeleri sürdürüyorum. Gerekli gördüğümde PM’yi yeniden toplarım" ifadelerini kullandı.

"AKP'YE BELEDİYELERİ KAPTIRMAMIŞ OLACAĞIZ"

"Memleket Partisi’nin ittifaktan çıkarı ne olacak?" şeklindeki soruya İnce, "AKP’ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten kötü bir iktidar var. Bu iktidardan kurtarmış olacağız. Biz de elimizi taşın altına sokacağız" yanıtını verdi.

"İmamoğlu’na partinin kararını mı ilettiniz?" sorusuna yönelik İnce, şunları söyledi: "Hayır, konuşuyoruz, nasıl yaparız, ne ederiz diye. 13 bin oyla seçim kazanmış İmamoğlu. Memleket Partisi’nin genel başkanı adaylıktan çekilmiş, ona rağmen 103 bin oy almış parti."

İnce ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu hafta randevu isteyeceğini ifade etti.