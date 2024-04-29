Mülakatı savunan bakanın eşine ‘yürü ya kulum’ denmiş!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in müsteşar olduğu dönemde eşi Ayşe Tekin’in uzun yıllar 'vekaleten' Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı anlaşıldı. İktisat mezunu Ayşe Tekin daha sonra da okul müdürü olarak atanmış.

HABER MERKEZİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamuda mülakatları kaldıracağız" vaadi, seçim sonrası unutuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise dün katıldığı bir televizyon kanalında mülakatın doğru bir yöntem olduğunu savundu.

Ancak Bakan Tekin’in eşi Ayşe Tekin’in yükselişi oldukça dikkat çekici. Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yaptığı dönemde eşi Ayşe Tekin ise Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.

İKTİSAT MEZUNU

İktisat bölümü mezunu olan Ayşe Tekin, 26 Eylül 2022’de ise Ankara Etimesgut’taki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandı. Okul internet sitesinde, Ayşe Tekin’in özgeçmişi ise şöyle anlatılıyor:

“1972 yılında Malatya´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara´da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü´nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1998 yılında Sivas´ta kamu hizmetine başladı. Tokat ve Ankara´da çeşitli okullarda görev yaptı. 26.09.2022 tarihinde okulumuzdaki görevine başlamış olup halen devam etmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.”