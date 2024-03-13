Murat Kurum'dan yeni gaf: Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz

AKP'de etkisiz kampanyası ile sınıfta kalan İstanbul adayı Murat Kurum, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kurum, "Aynı tiyatroları, aynı oyunları oynamaya devam ediyoruz" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, gaf üstüne gaf yapmaya devam ediyor.

Haber Global televizyonunun canlı yayınında konuşan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Kurum, "Bunların işte hayatı böyle milleti ayrıştırmakla geçti" iddiasında bulunarak, "Yani ev kadınlarımızı şimdi siyasi tercihlerinden dolayı ayrıştırıyorlar. Kadın statüsünde değerlendirmiyorlar yani, düşünebiliyor musunuz? Yani o annelerimizi, ev kadınlarımızı, biz her bir vatandaşımızı eşit görüyoruz. Yani hiçbir kimseyi ayırt etmedik, ayrıştırmadık. Nedir bu bakış açısı ya?" dedi.

Murat Kurum, şöyle devam etti: "Bu bakış açısı işte CHP zihniyetinin tezahürü, yansıması. Aynı anlayış devam ediyor, ne yaparsanız yapın, değişmez. Yani sen şimdi geliyorsun benim ev hanımı kardeşimi siyasi tercihinden dolayı ayrıştırıyorsun. Az bekle hesabını sabret, bak ev kadınları da yüksek oy verecek, gençlerimizin en yüksek oyu verecek o vatan sevdalısı arkadaşlarımız, dostlarımız da onlara gereken cevabı sandıkta verecek."

YENİ GAF

Açıklamasında yeni bir gaf daha yapan Kurum, "Bu anlayış böyle gelmiş böyle gider. Onlar ne yaparsa yapsın biz onları kendi alanında, işte aynı tiyatroları, aynı oyunları oynamaya devam ediyoruz" dedi.

MURAT KURUM'UN GAFLARI

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, etkili olmayan kampanyasıyla sınıfta kaldı. Kurum, seçim süreci boyunca yaptığı gaflarla dikkat çekti.

Kurum'un yaptığı gaflardan bazıları...

Kurum, Sultanbeyli'de yaptığı açıklamada, “Bizi arayanlar… Ayağımıza baretlerimizi çat… Başımıza baretlerimizi giymişiz, ayaklarımıza yine çizmelerimizi takmışız…” demişti.

Açılan metro projesi

Kurum yine burada zaten projesi biten ve 16 Mart Cumartesi günü açılacak metronun vaadini vererek, “Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızı hızlıca yapacağız” demişti. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Kurum’un bu sözlerine karşılık X hesabından şunları yazmıştı: “16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de.”

Ordu Caddesi

Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini sanan Murat Kurum, daha önce de şunları söylemişti: “Ordu Caddemiz var. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimleri taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Ordu Caddesi'nde de cadde ve sokak sağlıklılaştırma çalışması yapılacak.”

'Çekmeceler'i karıştı

Kurum, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece mitinginde konuşurken Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırmıştı. "Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor" diye konuşan Kurum, uyarılar üzerine "Evet Küçükçekmece" diyerek düzeltme yapmış; ardından da “Kesin bunu haber yaparlar bugün” demişti.