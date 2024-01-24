"Murat Kurum İstanbul için bir şans" diyen Dursun Özbek'ten yeni açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum hakkında yapmış olduğu "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur" ifadeleri hakkında yaptığı açıklamada Murat Kurum'un Emlak Konut Başkanlığı sürecinde birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirterek "Kullandığım ifadeler, 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum hakkındaki, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur" sözleri hakkında konuştu.

Özbek, divan kurulunun ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum'un Galatasaray Kulübünü ziyareti sonrasında oluşan gündem hakkında da konuşmak istediğini dile getirerek, "Sayın Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı, Bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisi ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadeler, bu 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" dedi.

İMZA KAMPANYASI HAKKINDA KONUŞTU

Özbek, Kurum hakkındaki açıklamalarının ardından kendisine yönelik başlatılan imza kampanyası hakkında ise dilekçenin üslubunu doğru bulmadığını söyledi.

Özbek, şunları söyledi:

"Benim oturduğum koltuk genel kurulun bana emanet ettiği, kurucumuz Ali Sami Yen'in koltuğudur. Bu koltuk her şeyden yücedir. Günlük tartışmaların çok üstünde, korunması gereken bir makamdır. Sayın Divan Başkanı dilekçiyi okuduğu zaman kullanılan ifadeleri sizler de göreceksiniz. Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum. Bizim etik değerlerimiz, beni böyle düşünmeye sevk ediyor. Bana bir telefon uzakta olan kardeşlerim basın açıklaması ile kendilerini açıklamak istediler. Canları sağ olsun. Biz zafer yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Bu zafer yürüyüşünde ben ve arkadaşlarım maddi ve manevi hiçbir destekten, Galatasaray'ı başarıya taşımak için ne gerekiyorsa yapmaktan sakınmıyoruz. En önemlisi sizlerin bize verdiği desteğin devam etmesidir. Biz ne yaparsak yapalım sizin desteğinizden mahrum olduğumuz zaman yaptığımızın hiçbir kıymeti yok. Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor. Yarın başka değerli bir kardeşim bu koltukta oturacak. Bu koltukta oturan kişi kim olursa olsun başarı için tek bir şartı var. Kenetleme sürdüğü sürece yönetimler başarılı olur. Aslolan Galatasaray'dır gerisi de teferruattır."