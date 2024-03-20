Murat Kurum'un detaylı mal beyanı açıklandı

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un mal beyanı açıklandı. Daha önce 2 evinin olduğunu söyleyen Kurum'un mal beyanında 3 konut yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanında 1 araç, 3 konut, 4 mücevher, 3 silah yer aldı.

Ayrıca 14 milyon lira da borç olduğu belirtildi. Mücevherlerin toplam değeri ise yaklaşık 3 milyon 300 bin lira.

Kurum'un hesabındaki paralarınsa 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avro olduğu belirtildi.

Eşinin ve oğlunun hesaplarındaki paralar hakkında ise bilgi verilmedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konut Murat Kurum'un adına kayıtlıyken; Altındağ'daki ve Kağıthane'deki konutlarsa eşi Şengül Kurum'un adına kayıtlı.

“2 EVİMİZ VAR” DEMİŞTİ

Murat Kurum, daha önce mal varlığı hakkında yaptığı açıklamada "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz"