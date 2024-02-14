Murat Kurum'un maden faciası paylaşımının altına tepki yağdı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciası paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiğini anımsattı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un, Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen yığın licin çökmesine ilişkin paylaşımı tepki çekti.

Murat Kurum, paylaşımında, "Erzincan’da toprak kayması sonucu maden ocağında meydana gelen göçükte hiçbir madencimizin zarar görmemesini temenni ediyorum. Dualarımız madencilerimizle" ifadelerini kullandı.

Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu gelişmeyi anımsatarak Murat Kurum'a tepki gösterdi.

Sosyal medyada Murat Kurum'a gelen tepkiler şöyle:

Madende kapasite arttırım izni Murat kurumdan………. pic.twitter.com/fJEf2bWHnj — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) February 13, 2024

Peki madem öyle soruyorum, İliç’teki madenin kapasite artışına kim onay verdi? Yıllık siyanür kullanımını 11 bin tona, sülfrik asit kullanımını 122 bin tona çıkarma iznini kim verdi? Cevabını çok iyi biliyorsunuz aslında öyle değil mi! Yatacak yeriniz yok sizin! — zeze 🦅 (@zezeander) February 13, 2024

Sen de hiç utanma yok mu? Çevre ve şehircilik bakanı olduğun dönemde kapasitesi artırmasına izin vererek , mühendisleri , araştırmaları dinlemeyerek sebep oldunuz bunlara. Orada olan insanların ahı bulsun sizi. — ylmzezgi (@ylmzezgi5) February 13, 2024

Sorumluluk hissediyormusunuz ? — nurse (@nursse_hemsire) February 13, 2024

ANAGOLD MADENCİLİK İŞLETİYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesisi yeniden faaliyete geçti.

2021 yılında projeye ilişkin ikinci kez kapasite artışına onay verildi.

MURAT KURUM DÖNEMİNDE İZİN ALINMIŞ

Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

“Erzincan il İliç, ilce Çöpler mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 Ruhsat Nolu Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Erzincan Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”