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Murat Kurum’un X hesabında değişiklik: Boşta kaldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, seçim yenilgisinin ardından "X" hesabındaki profilini güncelledi. Seçimleri kaybeden Kurum, profilinde yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" yazısını kaldırdı.

Güncel
  • 01.04.2024 16:39
  • Giriş: 01.04.2024 16:39
  • Güncelleme: 01.04.2024 16:54
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum’un X hesabında değişiklik: Boşta kaldı
Fotoğraf: Depophotos

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçimlerde aldığı tarihi yenilginin ardından sosyal medya hesabında değişikliğe gitti.

Kurum, "X" hesabında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" yazısını kaldırdı, kapak fotoğrafını değiştirdi.

Kurum'un hesabının biyografi bölümüne herhangi bir şey yazmadığı görüldü. 

Seçimlerden önce Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Aday Tanıtım Toplantısı sonrası Kurum, sosyal medya hesabı X'te profil ve kapak fotoğrafını güncellemiş, biyografi kısmına ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" yazmıştı. 

Kurum, seçim öncesi "X" hesabında düzenlemeler yapmıştı.
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