Murat Övüç'ün 'Kadınlar Matinesi' etkinliğine yasak: 'Milli ve manevi değerlere aykırı'

Samsun Valiliği, sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün Bafra ve Atakum'da gerçekleştireceği 'Kadınlar Matinesi' etkinliklerinin 'milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği' gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Murat Övüç'ün Samsun’un Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan ‘Kadınlar Matinesi’ etkinlikleri yasaklandı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BELEDİYE BAŞKANI: "BÖYLE BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞMEYECEKTİR"

22 Ağustos’ta yapacak etkinlik hakkında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıç, şunları söylemişti:

"Özel bir organizasyon firması tarafından yapılması planlanan Murat Övüç konseri için farklı mekanlarda yapılacağına dair asılsız haberler tarafımıza ulaşmaktadır. Şehrimizin herhangi bir noktasında böyle bir etkinlik gerçekleşmeyecektir."