Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı: "Defalarca kez arandım"

Galatasaray’ın kalecisi Muslera'nın, 'Fatih Terim Fonu' ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Banka tarafından defalarca kez 'yatırım amaçlı' arandığını belirten Muslera, kabul etmeyince Seçil Erzan'ın kendisine ulaştığını, ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle kendisini ikna ettiğini anlattı.

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında açılan davanın ilk duruşması 20 Kasım’da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmayan ancak avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulunan Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın katılma talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi isimlerin katılma taleplerinin ise beyanlarının alındıktan sonra değerlendirmesine karar verildi.

“2011 YILINDAN BERİ TANIYORUM”

Milliyet'in haberine göre, davaya katılma talebi ilk duruşmada kabul edilen Muslera henüz mahkemede ifade vermedi. Ancak Muslera’nın savcılıkta verdiği ilk ifadesinde önemli bir detay ortaya çıktı. Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Muslera, Seçil Erzan’ı 2011 yılından beri parasını yatırdığı bankanın şube müdürü olarak tanıdığını söyledi.

Muslera ifadesinde 2022 yılının Aralık ayında banka tarafından yatırım amacıyla sık sık arandığını belirtti. Bankanın aramalarından sonra da bizzat Seçil Erzan’ın kendisini aradığını söyleyen Muslera, "Paramın değerlendirilmesi amacıyla defalarca kez arandım. Her aramasında, ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun bu fonu yönettiğini’ söyleyerek beni ikna etti" dedi.