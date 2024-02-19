Müslüman Kardeşler’in İstanbul’daki lideri Mahmud Hüseyin’in Türk vatandaşlığı iptal edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır'ı ziyaret etmesi gündemdeki yerini korurken Müslüman Kardeşler’in İstanbul’daki lideri Mahmud Hüseyin’in Türk vatandaşlığı iptal edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uzun yıllar 'darbeci', 'katil' dediği, üzerinden seçim kampanyası yürttüğü Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi 12 sene sonra ziyaret etmesi gündemdeki yerini korurken Müslüman Kardeşler’in İstanbul’daki lideri Mahmud Hüseyin’in Türk vatandaşlığının iptal edildiği öne sürüldü.

Al Arabiya’da yer alan haberde, Hüseyin’in İstanbul’daki dairesini sattığı, ikametinin uzatılması ya da başka bir ülkeye gitmek için yetkililerle görüştüğü bilgisi yer aldı.

Müslüman Kardeşler’in lideri İbrahim Münir’in Kasım 2022'de Londra’da hayatını kaybetmesinin ardından ikiye bölünen örgütün İstanbul ekibinin başında Hüseyin yer alıyordu.

Mahmud Hüseyin