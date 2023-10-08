Mustafa Sarıgül: CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne dair yaptığı değerlendirmede "CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin demokrasiyi getiren parti olduğunu söyleyen Sarıgül, "CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur" ifadesini kullandı.

CHP'li Sarıgül'ün açıklaması şu şekilde:

"CHP İstanbul il kongremizi yapıyoruz, birbirinden değerli iki aday yarışacak. Bugün burada örgütün kararına başvuracağız. Örgütün verdiği karara herkes uyacak. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu CHP’yi daha ileriye taşıma, büyütme ve geliştirme yarışıdır. CHP kongrelerinde birden çok aday çıkması CHP kültür ve geleneğinden geliyor. CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur. Biz ülkemize demokrasiyi getiren partiyiz. Bizim için kongre demek demokrasi demektir. Biz düğün yapar gibi kongre yapar, bayrama gider gibi kongreye gideriz. Parti içerisinde yarışırız, birbirimize rakip oluruz, yarış bittikten sonra faşizme karşı, emperyalizme karşı omuz omuza “Bağımsız Türkiye” mücadelemizi veririz.

"KONGREYİ KAZANAN DEMOKRASİ OLSUN"

İnsanca ve hakça bir düzen için çalışmaya devam ederiz. CHP kongreleri CHP’nin eriştiği demokratik olgunluğu gösteriyor CHP’nin bireysel değil toplumsal mücadele verdiğini gösteriyor. CHP’yi 100. yıla taşıyan, 100 yıldır ayakta tutan bu gelenek, bu kültür ve bu mücadeledir. Bizim mücadelemiz, hak, hukuk adalet mücadelesidir. İster il başkanı ister sandık görevlisi ister milletvekili ister parti üyesi ol, bu mücadele için yapılan her görev önemlidir ve şereflidir. CHP, 100 yıllık bir mücadelenin adıdır. Bu yüz yılın elli yılında bulunmaktan elli yılına şahitlik etmek gurur duyuyorum. Kongreyi kazanan ülkemiz olsun, partimiz olsun, İstanbul olsun, demokrasimiz olsun."