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Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi

Tüp gaz fiyatları için belirlenen güncel seviyeler Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklandı.

Ekonomi
  • 05.10.2023 08:32
  • Giriş: 05.10.2023 08:32
  • Güncelleme: 05.10.2023 08:37
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi: Ekim ayı fiyatları güncellendi
Fotoğraf: AA

Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, yurttaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu:

Aygaz güncel tüpgaz fiyatları

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İpragaz güncel tüpgaz fiyatları

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

Bizim gaz güncel tüpgaz fiyatları

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

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