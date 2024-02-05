Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi mesajı: Etkisi 11 kentten çok daha fazla olur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un büyük bir risk altında olduğunu ve beklenen Marmara depreminin meydana gelmesi halinde İstanbul'daki etkisinin Maraş merkezli depremlerin 11 kentte yarattığı etkiden çok daha fazla olacağını söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Görür, "İstanbul’da olabilecek bir felaket, 11 kentten çok daha fazla olur'' dedi.

Beklenen büyük Marmara depremi hakkında konuşan Görür, İstanbul'un büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi. Görür şunları söyledi:

''İstanbul’da olabilecek bir felaket 11 kentten çok daha fazla olur. Birikecek olan deprem molozu 100 milyon tonla bunu kurtaramazsın, çok daha fazla olur. Yani Kanal İstanbul gibi deniz kenarlarına yapacaksak, Marmara bölgesinde yaşamı sağlıksız hâle getirir yaşamı bitirirsiniz. Sadece insan değil''

Temel sorumluluklarının depreme dirençli kentler var etmek olduğunu belirten İmamoğlu ise şöyle yanıt verdi:

"Gerçekten temel sorumluluğumuz yaşayan insanlarımızın can güvenliğini sağlamak. Sonra her şeyi düzeltebiliriz ama bu iki şeyi sağlayamazsak gerçekten çok şey harap olur. Biz inşallah hem söylediğiniz dirençli kent İstanbul’u var etme konusunda kararlı bir 5 yıl yönettik bundan sonra da çok kararlı olacağız.''