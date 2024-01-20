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Naci Görür'den Sivas depremi değerlendirmesi

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 01.27’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Sivas depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Güncel
  • 20.01.2024 20:09
  • Giriş: 20.01.2024 20:09
  • Güncelleme: 20.01.2024 20:22
Naci Görür'den Sivas depremi değerlendirmesi
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas’ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından Sivas’ta meydana gelen depremiyle ilgili paylaşım yaptı.

Görür, “Külahlı-Gürün/Sivas’da 4,5 deprem. Bu deprem Yakapınar-Göksun Fayı yakınlarında bu faya KB-GD yönünde ve dik olarak yaklaşan görece küçük bir fay üzerinde oluştu. Büyük endişe kaynağı değil, sevgiyle” dedi.

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