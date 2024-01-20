Naci Görür'den Sivas depremi değerlendirmesi

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 01.27’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Sivas depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas’ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından Sivas’ta meydana gelen depremiyle ilgili paylaşım yaptı.

Külahlı-Gürün/Sivas’da 4,5 deprem. Bu deprem Yakapınar-Göksun Fayı yakınlarında bu faya KB-GD yönünde ve dik olarak yaklaşan görece küçük bir fay üzerinde oluştu. Büyük endişe kaynağı değil, sevgiyle pic.twitter.com/LCSnyo0mMq — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 20, 2024

Görür, “Külahlı-Gürün/Sivas’da 4,5 deprem. Bu deprem Yakapınar-Göksun Fayı yakınlarında bu faya KB-GD yönünde ve dik olarak yaklaşan görece küçük bir fay üzerinde oluştu. Büyük endişe kaynağı değil, sevgiyle” dedi.