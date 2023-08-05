NASA, kayıp uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi sağladı

NASA, yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı ve Dünya’dan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 isimli uzay aracı ile yeniden iletişim kurduğunu açıkladı. Voyager'a 21 Temmuz'da gönderilen bir dizi yanlış komutlar nedeniyle iletişim kesilmişti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gönderilen yanlış komut sebebiyle iletişimi kesilen Voyager 2 ile iletişimi sağladı.

NASA, yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı ve Dünya’dan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 ile iletişimi yeniden kurduğunu duyurdu.

21 Temmuz'da Voyager'a gönderilen bir dizi yanlış komutlar, uzay aracının antenlerini dünyadan uzaklaştırmış ve bunun sonucunda iletişim kesilmişti.

Dün yapılan açıklamada “NASA, Voyager 2 ile tam iletişimi yeniden kurdu. NASA’nın Canberra'daki Derin Uzay Ağı tesisi, Voyager 2'ye 19.9 milyar kilometreden fazla bir yıldızlararası ‘seslenme’ göndererek, uzay aracına kendisini yeniden yönlendirmesi ve antenini Dünya'ya geri döndürmesi talimatını verdi. Komutun, Voyager'a ulaşması 18.5 saatlik tek yönlü ışık süresiyle, görev denetleyicilerinin komutun çalışıp çalışmadığını öğrenmesi (toplamda) 37 saat sürdü. 4 Ağustos günü saat 12.29 EDT saatiyle uzay aracı, normal çalıştığını ve beklenen yörüngesinde kaldığını belirten bilim ve telemetri verilerini göndermeye başladı” denildi.

"HAYAT BOYU BİR KEZ KARŞILAŞILAN HİZALANMA"

ABD’de 1965’te yapılan hesaplamalar sonucunda bir uzay aracının, en uzaktaki dört gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ü araştırmak için en uygun zamanın 1970’lerin sonu olduğu tespit edildi.

Uzay aracının, bu 4 gezegenin 176 yılda bir kez meydana gelen hizalanması sonucunda her gezegenin yerçekiminden yararlanarak bir sonraki gezegene geçmesinin mümkün olabileceği görüldü.

EN YAKIN MESAFEDEN YAKLAŞTI

1977 yılında Voyager 1 ve 2 uzaya fırlatıldı. İki uzay aracı 1979 yılında Jupiter’e, 1980-81’de Satürn’e, 1976’da Uranüs’e ve 1989’da Neptün’e en yakın mesafeden yaklaştı.

Voyager 1'in, 1998’te insan yapımı bir objenin uzayda gidilen en uzak noktayı geçtiği vurguladı.