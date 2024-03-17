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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dünya
  • 17.03.2024 18:05
  • Giriş: 17.03.2024 18:05
  • Güncelleme: 17.03.2024 18:10
Kaynak: iHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan'da
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya ziyaretindeki ilk durağı olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi. Stoltenberg, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Yarın ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek olan Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ı, 19 Mart’ta ise Ermenistan’ı ziyaret edecek.

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