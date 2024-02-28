'Neden sahada değilsiniz?' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kalırken "neden sahada değilsiniz" sorusuna “Altan Bey hangi seçim kampanyasında yer alıyor? Hikmet Bey yok, Murat Karayalçın yok" diye yanıt verdi.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

VOA Türkçe ve KRT'ye konuşan Kılıçdaroğlu, CHP ile muhalefet cephesindeki güncel tartışmalara dahil olmak istemediğini belirtti.

Kendisine tüm siyasi parti temsilcilerinden ziyaretler yapılmasına karşın herhangi bir muhalefet partisi ile ilgili söz söylemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Parti aleyhine kullanılabilecek tek cümle dahi ifade etmek istemiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, 1 Nisan sonrası CHP’de neler olabileceğiyle ilgili “Bülent Ecevit siyasi yasaklı döneminden geri döndüğünde CHP’ye alternatif yapı DSP’yi kurdu. Şimdi siz mesela oruçtan dönerseniz, partide bölünme riski gibi iddialar var. Ne dersiniz 1 Nisan sonrasında CHP açısından?” sorusunu da yanıtladı.

"CHP'YE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Partinin doğal olarak bütün kalması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “CHP, bütünlüklü yoluna devam etmek zorundadır. Çünkü saray iktidarı, devleti sağlıklı yönetemiyor, yönetme kapasitesi yok. Devlet liyakatla yönetilir, bürokraside liyakat bırakmadılar. Devlet adaletle yönetilir. Yargı, Saray’ın kontrolünde. Dolayısıyla seçim sonuçları ne olursa olsun CHP’ye çok büyük görevler düşüyor. CHP bir parti olmanın ötesinde, Atatürk’ün kurduğu bir parti olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bir güvencesidir. Demokrasiyi savunur, insan haklarını savunur, kadın erkek eşitliğini savunur, yolsuzluklara karşıdır. Devletin saydam, şeffaf olmasından yanadır. Yargının bağımsızlığından yanadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Bugün pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını ben de biliyorum ama bu sorunları kararlılıkla aşmak da CHP’lilerin görevidir” ifadelerini kullandı.



"PARTİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde CHP’de istifalar yaşanmasıyla ilgili sorusuna da “Kimse partiden istifa etmemeli. Hepimiz partimize sahip çıkmalıyız” yanıtını verdi.

"VAR OLANI GENEL BAŞKANI GÖLGELEMEK BİZİM PARTİ GELENEĞİMİZDE YOK”

CHP’nin yerel seçim kampanyaları kapsamında sahada olup olmayacağı, örneğin mitinglere katılıp katılmayacağı ile ilgili ise Kılıçdaroğlu, “Hayır. Şimdi genel başkanlar, zaten bizim partimiz geleneğinde seçim kampanyalarında yer almazlar” hatırlatması yaptı.

CHP siyasetinden eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Deniz Baykal örneklerini veren Kılıçdaroğlu, “Altan Bey hangi seçim kampanyasında yer alıyor? Hikmet Bey yok, Murat Karayalçın yok. Mesela Deniz Bey sadece milletvekili adayıyken Antalya’da sahaya çıktı, alana çıktı. O da milletvekili adaydı. Dolayısıyla genel başkanlarımız açısından alana çıkmaları var olan Genel Başkanı, gölgelemeleri bizim partimiz geleneğinde yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, sadece davet üzerine belirli toplantılara katılım olabileceğini belirterek, örneğin Çankaya’da Abidin Paşa Köşkü’nün müzeye dönüştürülmesi sonrası açılışında bulunduğunu kaydetti.