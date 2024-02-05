Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylarca sürebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunca bombalanan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aylarca sürebileceğini belirtti.

Likud Partisi’nin İsrail Meclisi’ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu,"Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz, bu nedenle Gazze Şeridi'nin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın lider kadrosu öldürülmeden saldırılarının nihayete ermemesi gerektiğini savunan başbakan Netanyahu, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek." dedi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlere değinen Netanyahu, onların eve dönmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini ancak "Hamas’ın kabul edilemeyecek talepleri olduğunu" açıkladı.