Netanyahu istifa!

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İsrail ordusunun Gazze’de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e ulaştı. Yaralananların sayısının ise 58 bin 416’ya çıktığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh’un oğlu Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya isimli 2 gazeteci daha öldürüldü.