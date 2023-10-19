Netanyahu'nun Sözcüsü, ablukaya aldıkları Gazze için planlarını anlattı

Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman, Gazze'ye Mısır üzerinden sağlanan insani yardımların yakında başlayacağını söyledi, ancak zamanına ilişkin net bir bilgi vermedi. Savaş sonrası Gazze planlarına dair de konuşan Gendelman, "Açıkça Hamas'ın olmayacağını söyleyebilirim. Gazze'de bundan sonra barışçı ve terörist olmayan bir yönetim olmalı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

Gendelman, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yanı sıra Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında,Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu.

"YARDIMLAR YAKINDA BAŞLAYACAK"

"Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak" diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.

İsrail'in "Mısır üzerinden Gazze'ye gelecek yardımlara karşı olmadığını" savunan Gendelman, İsrail'in "yardımların Hamas tarafından ele geçirilmemesinden emin olmak istediğini" ifade etti.

Gendelman, İsrail'in Hamas'ı yok etmeye yönelik askeri çabalarının zaman alacağının farkında olduğuna dikkati çekerek, "Yine de uzun bir savaşa hazırız" diye konuştu.

"Hamas'ın kısa bir süre sonra benzer saldırılara başlamasını sağlayacak kısmi ve geçici bir çözüme ulaşmak mümkün değil" diyen Gendelman, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze-İsrail sınırının her iki tarafında da güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Hamas sorununun ortadan kaldırılması konusunda köklü, gerçekçi ve kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var."

"GAZZE'DE BARIŞÇI VE TERÖRİST OLMAYAN BİR YÖNETİM OLMALI"

Gendelman, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkenin Hamas'a karşı savaşta İsrail'in yanında olduklarını söyledi.

Savaş sonrası Gazze planlarına dair Gendelman, "Açıkça Hamas'ın olmayacağını söyleyebilirim. Gazze'de bundan sonra barışçı ve terörist olmayan bir yönetim olmalı" dedi.

İsrail'in Gazze'de "terör örgütünün varlığını" kabul etmeyeceğini kaydeden Gendelman, "Medeni dünya IŞİD'i nasıl yok ettiyse, Hamas da öyle yok edilecek" diye konuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDAKİ ÇATIŞMALAR 13. GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.